Две россиянки пострадали при масштабных пожарах в Калифорнии

В результате стихийного бедствия граждане России, проживающие в городе Санта-Роза, лишились всех документов.

Из-за сильных пожаров в американском штате Калифорния в числе пострадавших оказались две россиянки, проживающие в городе Санта-Роза. Об этом сообщает Консульство Российской Федерации в Сиэтле на своей странице в "Фейсбуке".

В сообщении диппредставительства говорится о том, что сотрудники консульства после стихийного бедствия были обеспокоены судьбой соотечественников, связаться с которыми по телефону не удалось. Однако после выезда на место происшествия людей разыскали. Выяснилось, что гражданки России 1955 и 1977 годов рождения при пожаре потеряли все документы. Отмечается, что теперь в консульстве оказывают помощь соотечественникам в восстановлении паспортов и других документов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии. При этом стихия почти полностью уничтожила город Санта-Роза на севере Калифорнии. По последним данным, в пожарах погибло 43 человека.