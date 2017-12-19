Перед Новым годом число автомобилей в Москве выросло на 17%

Специалисты предупреждают об ухудшении погодных условий, что может также усугубить ситуацию на дороге в час пик.

В столице количество автомобилей в предпраздничные дни выросло на 17%. Как сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы, из-за возросшего числа машин затруднено движение в районе Садового кольца и у крупных торговых центров.

Помимо этого, специалисты предупреждают водителей об изменении погодных условий, что может ухудшить ситуацию на дороге в час пик. В ЦОДД рекомендуют заранее планировать время выезда из города.

— Рекомендуемое время выезда по вылетной магистрали в сторону области — до 17:00 либо после 20:00. В период с 17:00 до 20:00 рекомендуется пользоваться общественным транспортом для того, чтобы спрогнозировать время своей поездки, — заявили представители центра.