"Обидно". Курт Волкер прокомментировал отзыв российских офицеров из СЦКК

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что сожалеет о решении Москвы отозвать российских офицеров из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе.

— Обидно, что Россия вышла из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы, — заявил он.

Вместе с тем Волкер вновь обвинил Москву в том, что она якобы контролирует некие вооружённые формирования в Донбассе.

Ранее Лайф сообщал, что российские офицеры из СЦКК покинули Донбасс сегодня. Киев пообещал следом вывести своих наблюдателей.