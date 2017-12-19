"Обидно". Курт Волкер прокомментировал отзыв российских офицеров из СЦКК

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"Обидно". Курт Волкер прокомментировал отзыв российских офицеров из СЦКК

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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Фото: © REUTERS

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что сожалеет о решении Москвы отозвать российских офицеров из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе.

— Обидно, что Россия вышла из этого координационного органа. Необходимо пытаться снизить насилие, нарушения перемирия недопустимы, — заявил он.

Вместе с тем Волкер вновь обвинил Москву в том, что она якобы контролирует некие вооружённые формирования в Донбассе.

Ранее Лайф сообщал, что российские офицеры из СЦКК покинули Донбасс сегодня. Киев пообещал следом вывести своих наблюдателей.

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