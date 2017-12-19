Метро Москвы на Новый год и Рождество будет работать круглые сутки

Московское метро в новогоднюю ночь и на Рождество будет работать в круглосуточном режиме. Об этом заявил на пресс-конференции начальник столичного метрополитена Виктор Козловский.

— Как и в прошлый год, в этом году метрополитен с 31 декабря на 1 января и на Рождество будет работать круглые сутки, — отметил он.

Также начальник столичной подземки рассказал, что в праздничные дни на Кольцевой линии и других направлениях будут курсировать новогодние поезда.

Стоит отметить, что практика круглосуточной работы Московского метрополитена применялась и в сентябре на День города. Кроме того, планируется, что столичная подземка будет круглые сутки принимать пассажиров во время проведения Чемпионата мира по футболу — 2018.