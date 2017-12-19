Цена разовой поездки в столичном общественном транспорте не повысится

Стоимость разовой поездки в московском общественном транспорте в новом году не изменится. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный департамент транспорта.

— Прежней останется цена билета "Единый" на одну поездку — 55 рублей, билета ТАТ на одну поездку в зоне Б (ТиНАО) — 40 рублей, а также билета, оплаченного на турникете через бесконтактную систему оплаты PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и других — на уровне 40 рублей, — заявили в департаменте.

Ранее стало известно, что с начала 2018 года подорожает проезд в транспорте по карте "Тройка". Стоимость проезда в метро и наземном транспорте по данной карте подорожает на рубль и составит 36 рублей.