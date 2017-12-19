"Газпром" увеличит поставки газа в Сербию

Церемония подписания долгосрочного контракта на экспорт российского газа в Сербию состоялась в присутствии Владимира Путина и Александра Вучича.

Корпорация "Газпром" с 2018 года увеличит объём газа, поставляемого в Сербию, с полутора миллиардов до двух миллиардов кубометров. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Как стало известно, увеличение ежегодного объёма поставок вошло в дополнение к контракту на экспорт российского газа в Сербию. Документ был подписан сегодня председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и генеральным директором ГП "Сербиягаз", членом наблюдательного совета АО "Югоросгаз" Душаном Баятовичем.

Отмечается, что церемония, на которой было подписано дополнение к контракту о долгосрочном сотрудничестве, состоялась в присутствии президента России Владимира Путина и главы Сербии Александра Вучича.