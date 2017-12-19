Эксперты назвали самые популярные машины месяца в Москве

В топ-3 на столичном автомобильном рынке вошли Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo.

Названы самые популярные среди столичных автолюбителей машины в ноябре. Рейтинг опубликован "Автостатом".

Выяснилось, что больше всего в ноябре жители Москвы обращали внимание на Hyundai Solaris, который приобрели 1192 единицы. Второе место в рейтинге занял Kia Rio — за прошлый месяц было реализовано 986 автомобилей. Замкнул тройку лидеров Volkswagen Polo с тиражом 862 авто.

На четвёртой позиции оказался Hyundai Creta (730 автомобилей), на пятой — Skoda Octavia с тиражом 659 авто. Также в рейтинг вошли такие марки машин, как Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Renault Kaptur, Ford Focus и Nissan X-Trail.

Отмечается, что в ноябре на московском авторынке наблюдалась положительная динамика: плюс 16,5% по сравнению с результатами октября.

Ранее был опубликован список самых популярных у жителей России автомобилей.