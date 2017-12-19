ФБР не исключило, что обесточивание аэропорта Атланты было терактом

Федеральное бюро расследований США не исключило, что обесточивание самого загруженного аэропорта мира, находящегося в Атланте, было террористическим актом. Об этом заявил официальный представитель ведомства Кевин Роусон.

NEW PHOTOS: Power outage reported at @ATLairport. Channel 2 Action News has a crew headed to the scene and will bring you the latest updates. https://t.co/lLjqMm04OK pic.twitter.com/jvTRjqPTrD — WSB-TV (@wsbtv) December 17, 2017

— Хотя это не исключается, на данный момент нет информации, что это была внутренняя (внутриамериканская. — Прим. ред.) угроза или была связь с терроризмом, — сказал он.

Ранее сообщалось, что из-за отключения электричества в аэропорту Атланты было отменено более тысячи рейсов. Пассажиров эвакуировали из терминала, так как там началось задымление. Вскоре электроснабжение было восстановлено. Пострадавших нет.