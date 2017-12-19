ФБР не исключило, что обесточивание аэропорта Атланты было терактом

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ФБР не исключило, что обесточивание аэропорта Атланты было терактом

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Федеральное бюро расследований США не исключило, что обесточивание самого загруженного аэропорта мира, находящегося в Атланте, было террористическим актом. Об этом заявил официальный представитель ведомства Кевин Роусон.

— Хотя это не исключается, на данный момент нет информации, что это была внутренняя (внутриамериканская. — Прим. ред.) угроза или была связь с терроризмом, — сказал он.

Ранее сообщалось, что из-за отключения электричества в аэропорту Атланты было отменено более тысячи рейсов. Пассажиров эвакуировали из терминала, так как там началось задымление. Вскоре электроснабжение было восстановлено. Пострадавших нет.

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