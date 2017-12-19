Захарова призвала Японию не сбрасывать радиоактивные отходы в океан

По словам дипломата, это может негативно сказаться на интересах рыболовства России и других государств региона.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство Японии должно вмешаться в планы японской компании ТЕРСО, которая собирается сбрасывать радиоактивные отходы АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Она отметила, что в данном случае речь идёт о сотнях тысяч тонн радиоактивной воды и что это может причинить существенный ущерб окружающей среде и рыбным ресурсам Тихого океана.

— Это нанесёт удар по японским рыбакам, а, возможно, и по жителям прибрежных районов в целом. Сброс радиоактивной воды может негативно сказаться на интересах рыболовства нашей страны и других государств региона, — рассказала Захарова.

Также дипломат призвала власти Японии принять соответствующее решение, которое бы запрещало загрязнять океан и отметила необходимость поиска способов безопасной переработки радиоактивных отходов. По словам Захаровой, если Япония не может сама решить этот вопрос, то нужно просить помощи у других государств.