Министерство культуры планирует ввести сбор с билетов в кино

Министр культуры подчеркнул, что подобная инициатива никак не отразится на стоимости билетов.

Министерство культуры РФ выступило с предложением ввести неналоговый платёж в размере 3% от каждого проданного билета. С таким заявлением выступил глава ведомства Владимир Мединский на заседании Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

По словам министра, сбор направлен на поддержку отечественного Фонда кино и пополнит его бюджет на 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Отмечается, что подобные отчисления давно практикуются за рубежом. Так во Франции платеж составляет 12%.

Мединский подчеркнул, что инициатива минкульта о трёхпроцентных сборах с кинобилетов никак не отразится на их стоимости. Также в ведомстве предложили сократить количество сеансов некоторых фильмов в кинотеатрах до 35%.

— Зачастую в однозальных и двухзальных кинотеатрах западные дистрибьюторы проталкивают 50–60% под один фильм, а всё остальное идёт или поздней ночью, или ранним утром, — заявил министр культуры.