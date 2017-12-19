Генассамблея ООН утвердила резолюцию, называющую РФ "оккупирующей державой"

Документ, касающийся ситуации с правами человека в Крыму, поддержали 70 государств.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила предложенную Украиной резолюцию по ситуации в сфере прав человека в Крыму. Как сообщает РИА "Новости", за этот документ проголосовали 70 стран. 76 государств воздержались, 26 выступили против.

В резолюции Россию "настоятельно призывают" выполнить список из 12 рекомендаций, которые, по мнению авторов документа, "должны положить конец всем нарушениям" прав человека на полуострове.

В документе обозначено "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуострове, а страна названа "оккупирующей державой".

За принятие документа высказались среди прочих США и Грузия. Против выступили кроме России также Индия, Китай, ЮАР и другие.