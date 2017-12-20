В Google Play нашли новый вирус, ворующий деньги

Речь идёт о приложении для мониторинга курса криптовалют Crypto Monitor, а также об инструменте для загрузки историй из Instagram — StorySaver.

Специалисты ESET нашли в Google Play новую вредоносную программу. Об этом сообщили в антивирусной компании.

В данном случае был обнаружен банковский троян, маскирующийся под приложение для мониторинга курса криптовалют Crypto Monitor, а также StorySaver, инструмент для загрузки историй из "Инстаграма". Отмечается, что, кроме заявленных функций, они могут выводить на экран собственные сообщения, красть логины и пароли мобильного банка, перехватывать СМС, используемые для двухфакторной аутентификации.

Crypto Monitor от программистов Walltestudio появился в Google Play 25 ноября, а StorySaver от Kirillsamsonov45 загружен 29 ноября. После того как специалисты антивирусной компании сообщили о проблемах, вредоносные программы были удалены 4 декабря. Впрочем, за это время приложения успели набрать от 1000 до 5000 загрузок.