В Facebook появится функция распознавания лиц

Она получит название Photo Review и будет отслеживать фотографии, на которых пользователь присутствует, но не помечен специальной отметкой или тегом.

Компания "Фейсбук" планирует запустить функцию, благодаря которой пользователи этой социальной сети будут получать оповещения во время загрузки фото с их изображением. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Таким образом, функция Photo Review позволит отслеживать изображения, где человек присутствует, но не помечен специальной отметкой или тегом. После обнаружения такого фото пользователь может либо отметить себя, либо попросить удалить публикацию, либо обратиться в службу техподдержки "Фейсбука" с такой же просьбой. При этом Photo Review будет распространяться только на открытые страницы.

Также отмечается, что у пользователей "Фейсбука" появится возможность отключения новой технологии и удаления шаблона своего лица, чтобы в Сети не находились совпадения с ним.

Новая функция появится во всех странах, где есть "Фейсбук". Исключение составляют европейские государства и Канада, так как по закону там социальным сетям запрещается использование технологии распознавания лиц.