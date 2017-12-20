Генассамблея ООН поддержала проект России по борьбе с нацизмом

Против инициативы РФ по борьбе с нацизмом проголосовали против только Украина и США.

Генеральная ассамблея ООН поддержала намерение России продолжать бороться с прославлением нацизма. Проект резолюции РФ по борьбе с расовой дискриминацией поддержало большинство голосов, сообщает РИА "Новости".

Согласно принятой резолюции, осуждается пропаганда и прославление идей нацизма, проявление религиозной нетерпимости, а также любое отрицание или попытки отрицания холокоста. В проекте отмечаются участившиеся случаи осквернения или разрушения монументов борцам с нацизмом и воинам Второй мировой войны, а также ситуации, связанные с незаконной эксгумацией их останков.

Напомним, в ноябре этого года проект России прошёл голосование в Третьем комитете Генассамблеи, после чего отправился на пленарное заседание. В этот раз в голосовании поддержали резолюцию 133 страны, ещё 49 воздержались. Против российской инициативы выступили только Украина и США.