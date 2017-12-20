Половина граждан США выступила за отставку Трампа из-за его домогательств

В свою очередь, американский лидер назвал обвинения женщин "фальшивыми новостями".

Половина американцев высказалась за отставку президента США Дональда Трампа из-за череды обвинений в его адрес в сексуальных домогательствах. Об этом сообщается в опросе исследовательского центра Quinnipiac, в котором принимало участие 1230 человек.

За то, чтобы политик, которому приписывают чрезмерную любвеобильность, покинул президентский пост, выступило 59% женщин и 41% мужчин. Среди сторонников республиканцев отставку Трампа поддержали 7%, а среди демократов — 85%.

Также 66% респондентов выразили мнение, что американский лидер относится к представительницам слабого пола менее уважительно, нежели к мужчинам.

Напомним, после победы Трампа на президентских выборах в 2016 году в СМИ стали попадать истории женщин, обвинявших политика в непристойном сексуальном поведении.

Сам американский лидер опровергает все эти обвинения, называя женщин "отвратительными лгуньями", а их слова — "фальшивыми новостями".