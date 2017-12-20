Жителя Королёва задержали из-за экстремистского видео в соцсети

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Жителя Королёва задержали из-за экстремистского видео в соцсети

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Автомобиль Следственного комитета РФ. Фото: © РИА Новости

В Подмосковье задержан мужчина, опубликовавший в социальной сети "ВКонтакте" видеоролик экстремистского содержания. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По данным агентства, задержанным оказался житель Королёва. Мужчина разместил на своей странице материалы, призывающие к ненависти по расовым, национальным и религиозным признакам, а также к совершению насильственных актов в отношении лиц другой национальности.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

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