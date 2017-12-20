"Он бы и дочь убил". В Лебедяни рассказали о муже, забившем насмерть жену

Жительница Лебедяни рассказала, что, несмотря на громкие крики погибшей, ей никто не пришёл на помощь.

Знакомая 30-летней Анастасии из Липецкой области, которая погибла от побоев мужа, рассказала, как обычно проводили свой досуг друзья мужа-садиста. По словам девушки, большинство мужчин в их городе относятся к своим спутницам так же, как и Максим Грибанов.

— Они могут любую девушку взять, увезти в лес, изнасиловать и закопать где-нибудь. И им не будет совестно, — приводит её слова РЕН ТВ.

По словам жительницы Лебедяни, для компании Грибанова подобное поведение было нормой. Мужчин не волновал ни возраст их "жертв", ни семейное положение, а тем более то, что у них не было никакого желания с ними связываться. Как она сообщила в эфире "Пятого канала", устроить в городе групповое изнасилование, участниками которого могли стать около 40 мужчин, было обычным времяпрепровождением.

Женщина также обратила внимание, что, несмотря на громкие крики погибшей, никто не пришёл к ней на помощь. Также она заявила, что дочь Анастасии от первого брака спасло то, что в момент зверств её отчима девочки не было в квартире.

— Почему никто не заступился? Может, никто не хотел вмешиваться, но она кричала на протяжении шести часов. Хорошо, что не было её дочери. Он бы её убил, — подчеркнула собеседница.

Напомним, житель Липецкой области Максим Грибанов до смерти забил свою гражданскую супругу Анастасию. Девушка скончалась в больнице, куда её доставили с многочисленными гематомами и переломами. У погибшей осталась малолетняя дочь от первого брака. Девочка осталась сиротой, так как её отец погиб в автокатастрофе.