Российские офицеры из СЦКК рассказали о провокациях со стороны военных Украины

Это делалось, к примеру, при прохождении пунктов пропуска или прямо в зоне конфликта.

Представители Вооружённых сил Украины систематически занимались провокациями в отношении наблюдателей из российской группы в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом заявил руководитель группы генерал-лейтенант Сергей Костарев после возвращения в РФ.

— В отношении российских военнослужащих в СЦКК систематически осуществлялись провокации как в ходе пересечения ими пограничных пунктов пропуска в ходе ротации, так и при выполнении задач мониторинга в зоне конфликта, — приводит его слова РИА "Новости" Костарев.

Он рассказал, что украинская сторона создала для российских офицеров жёсткие условия проживания и перемещения. К примеру, в столовую они могли пойти только под присмотром вооружённых украинских солдат. Сложности создавались и на пункте пропуска.

— Один офицер проходил пункт пропуска в течение пяти часов. По надуманным предлогам у него изъяли загранпаспорт, потом потеряли предписание на выполнение задач, — сообщил Костарев.

По его словам, украинские силовики в последнее время ограничивали российских коллег, практически блокируя доступ офицеров РФ к линии соприкосновения сторон.

Киев после отъезда российских наблюдателей заявил о намерении вывести и своих.