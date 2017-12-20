Свадьбы не будет! Украинских женихов обязали сначала идти в военкомат

Оказалось, что в загсе таким образом выполняют приказ Министерства юстиции Украины от начала года.

Молодожёны в Харькове во время подачи заявления на регистрацию брака узнают неприятную новость: жениху нужно показать военный билет, а иначе свадьбы не будет. Об этом пишет украинское издание "Вести".

— Это делается для того, чтобы молодые люди становились на военный учёт. Для подачи документов на регистрацию брака мужчине призывного возраста необходимо иметь при себе приписное удостоверение или военный билет, — рассказали изданию в Военном комиссариате Киевского и Московского районов Харькова.

Там заверили, что, если молодой человек на учёте прежде не состоял, он может прийти, пройти эту процедуру и отправляться подавать заявление на брак.

Интересно, что в Харьковском областном комиссариате и в военкомах столицы такому нововведению удивились.

— Может, один какой-то военкомат в Харькове отдал такое распоряжение, но в Киеве подобное не практикуется. Если хотят, то пусть женятся на здоровье, — сказал заместитель военкома Киевского гарнизона Игорь Слюсаренко.

"Вести" пишут, что на самом деле требование харьковского военкомата оказалось исполнением приказа Минюста от февраля 2017 года. Согласно этому документу, загсы должны уведомлять райвоенкомат по месту прописки жениха об изменении его семейного положения.

По данным издания, эту проблему на Украине можно решить и без посещения военного учреждения. Стоимость липовой справки из военкомата — около 50 долларов, или трёх тысяч рублей в российском эквиваленте.