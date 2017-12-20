Стало известно, сколько россиян готовы пойти на выборы президента

По результатам ислледования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 70% респондентов намерены принять участие в голосовании.

По результатам опроса, проведённого ВЦИОМ, 70% жителей РФ выразили твёрдое намерение прийти на выборы президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

На вопрос "Примете ли вы участие в выборах президента или нет?" они дали ответ: "Точно приму". Ещё 11% респондентов заявили, что, скорее всего, пойдут голосовать, а 12% пока находятся в раздумьях. Лишь 4% от общего количества людей рассказали о желании проигнорировать выборы, 3% ответили, что скорее не примут в них участия.

Полученные результаты позволили Всероссийскому центра изучения общественного мнения сделать вывод, что "декларируемая явка на сегодняшний день составляет 70%".

При этом в исследовании отмечается, что "уровень электоральной активности выше среди пожилых людей, женщин и жителей сёл". Твёрдую готовность участия в выборах президента РФ выразили 77% респондентов из сельской местности, 73% жителей городов с населением до 100 тысяч жителей, 72% — из городов-миллионников. Среди москвичей и петербуржцев чуть больше половины (54%) респондентов заявили, что точно придут на избирательные участки.

По словам руководителя практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлии Баскаковой, "наименьший интерес к выборам, как обычно, проявляет молодёжь: среди этой группы доля намеренных голосовать практически вдвое ниже, чем среди пенсионеров". Также она отметила, что меньше всего изъявляют желание голосовать в столицах, но "этот тренд тоже не нов, на прошлых выборах президента явка в Москве была заметно ниже среднероссийского уровня".

Кроме того, по данным исследования, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в этом случае за Владимира Путина отдали бы голоса 83,8% жителей России.