Белый дом выступил против блокировки Twitter в России

Представитель администрации заявила, что не видит причин для закрытия американского бизнеса в отдельной стране.

Белый дом ответит негативной реакцией, если власти России заблокируют в стране социальную сеть "Твиттер". Об этом заявила представитель Администрации президента США Сара Сандерс.

— Если говорить в целом, мы не можем поддержать закрытие властями американского бизнеса, и не вижу причин, почему в каком-то отдельном случае должно быть другое мнение, — сказала Сандерс.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее заявил, что в следующем году ведомство проверит, как "Твиттер" выполнит своё обещание перевести в Россию данные граждан РФ.