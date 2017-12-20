Мощный фонтан из-под земли превратил улицу Петербурга в реку — видео

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Мощный фонтан из-под земли превратил улицу Петербурга в реку — видео

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В Санкт-Петербурге в результате прорыва водопроводной трубы затопило район от проспекта Испытателей до проспекта Королёва. Видео с места коммунальной аварии в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

На записи видно, что вода затопила колёса у припаркованного транспорта. Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийной службы перекрыли воду и занялись поиском слива.

Отмечается, что для ухода всей воды понадобилось четыре часа.

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