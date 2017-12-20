"Рекорд подлости". Обиженный Саакашвили записал видеообращение к Порошенко

По мнению скандального политика, президент Украины проявил глупость и выставил себя не в лучшем свете, опубликовав письмо от своего политического оппонента.

Бывший президент Грузии, экс-руководитель Одесской области Украины опубликовал видеообращение к президенту страны Петру Порошенко. Главной темой послания стало недовольство из-за того, что глава государства обнародовал письмо, которое Саакашвили написал Порошенко.

— Сегодня президент Порошенко побил очередной рекорд подлости и опубликовал мою личную записку к нему, — сказал Саакашвили.

По словам политика, он написал это письмо после выхода из СИЗО и консультаций с "ведущими западными дипломатами", чтобы попытаться "найти мирное решение политического кризиса", чтобы "враг не пользовался внутренней слабостью Украины и слабостью режима Порошенко".

— То, что вы опубликовали, вы этим мне только помогли, но вы этим одновременно показали свою недальновидность и, прямо скажу, глупость. Так не поступают, — сказал Саакашвили.

В описании к видео Саакашвили призвал Порошенко добровольно уйти в отставку, что является, по его мнению, последним шансом "преодолеть политический кризис, который иначе будет только углубляться".