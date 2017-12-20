ОКР ответил на идею сделать георгиевскую ленту символом сборной на Олимпиаде

В Олимпийском комитете России назвали преждевременным предложение бобслеиста и депутата Госдумы Алексея Воеводы использовать георгиевскую ленту в качестве символики российских спортсменов на Олимпийский играх в корейском Пхёнчхане. Об этом сообщает газета "Известия".

— Я понимаю, у всех креативные идеи сейчас появляются. У кого-то, что вообще не ехать, у кого-то — с ленточкой. Сейчас необходимо решить насущное. Ленточка может подождать какое-то время. Они есть готовые. Повязать их — это формально вопрос одного дня, — заявил пресс-секретарь комитета Константин Выборнов.