ОКР ответил на идею сделать георгиевскую ленту символом сборной на Олимпиаде

Читайте также

ОКР ответил на идею сделать георгиевскую ленту символом сборной на Олимпиаде

0

Эмблема на здании Олимпийского комитета России. Фото: © РИА Новости

В Олимпийском комитете России назвали преждевременным предложение бобслеиста и депутата Госдумы Алексея Воеводы использовать георгиевскую ленту в качестве символики российских спортсменов на Олимпийский играх в корейском Пхёнчхане. Об этом сообщает газета "Известия".

— Я понимаю, у всех креативные идеи сейчас появляются. У кого-то, что вообще не ехать, у кого-то — с ленточкой. Сейчас необходимо решить насущное. Ленточка может подождать какое-то время. Они есть готовые. Повязать их — это формально вопрос одного дня, — заявил пресс-секретарь комитета Константин Выборнов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×