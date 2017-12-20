Названа пятёрка самых популярных котов в России

Первое место занял кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа, занимавшийся предсказанием исхода матчей Кубка конфедераций по футболу.

Опубликован рейтинг котов, в котором учитывалась частота упоминаний этих животных в СМИ. Этот список был представлен компанией "Медиалогия".

В роли лидера в топ-5 выступил кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа, которому принесли славу прогнозы на то, как окончатся футбольные поединки Кубка конфедераций. Так, новость "Эрмитажный кот Ахилл стал предсказателем Кубка конфедераций по футболу" была процитирована больше 300 тысяч раз.

На второй строчке рейтинга расположился кот-моряк Сергей Иванович, который принимал участие в походе российских кораблей к Сирии (138,1 тысячи упоминаний). "Бронзу" завоевал кот Мир, получивший известность после того, как в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина попал к японскому губернатору. Новость по этому запросу собрала 71,5 тысячи цитат.

Также в топ-5 попал кот, депортированный хозяин которого в Швеции ради своего любимца осуществил попытку нелегально перебраться через границу, а также чёрный кот, который угостился водой из кружки мэра Риги.

Как отметили составители списка, для определения самого популярного котика в период с января по декабрь 2017 года был проведён анализ порядка 40 тысяч источников.