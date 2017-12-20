Даже хуже Обамы. CNN заявила о рекордно низком рейтинге Трампа

По данным телекомпании, глава государства резко теряет сторонников, причём с большим отрывом от предшественников.

Работу президента США Дональда Трампа теперь поддерживают лишь 35% граждан. Таковы результаты исследования, проведённого телекомпанией CNN.

Это антирекорд, потому как самый низкий результат был до этого в марте 2017 года. Он составил 45%.

Кроме личного антирекорда заодно Трамп, как отмечает CNN, установил и президентский в целом. Такой низкой поддержки не было ни у одного из его предшественников в последнем месяце первого года работы. У Джорджа Буша — младшего было 86%, Джона Кеннеди — 77%, Ричарда Никсона, Билла Клинтона и Барака Обамы — 55–59%.

Ранее похожие результаты своего исследования публиковали и другие СМИ. По итогам опроса от AP-NORC и Pew нашлось лишь 32% сторонников Трампа среди американцев.