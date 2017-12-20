В Ставрополе прогремел взрыв в жилом доме

В Ставрополе на десятом этаже жилого дома прогремел взрыв. Жителей эвакуировали. Выясняется причина.

— Поступил сигнал, что произошёл взрыв в одном из жилых домов. Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия, — приводит ТАСС слова мэра города Андрея Джатдоева.

Очевидцы рассказали, что после взрыва двор засыпало осколками стекла. Внутри квартиры некий мужчина угрожал устроить ещё один взрыв.

65 жителей дома, среди которых 15 детей, разместили в находящемся рядом лицее.