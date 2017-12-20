Госдеп подтвердил, что США не собираются проводить переговоры с КНДР

США не собираются начинать переговоры с Северной Кореей, однако не исключают желание американских властей начать мирный диалог по поводу ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт.

— Мы выступаем за мирную денуклеаризацию Корейского полуострова, однако в данный момент не собираемся садиться за стол переговоров, — заявила Науэрт.

Однако представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнула, что Вашингтон хотел бы иметь возможность начать открытый диалог с Пхеньяном, но не видит ответного желания со стороны северокорейского руководства.

Напомним, во время заседания Совета Безопасности ООН госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Америка не стремится к военному конфликту с КНДР. Кроме того, чтобы начать переговоры, Северной Корее необходимо прекратить свои угрозы, в которые входят испытания ядерного оружия.