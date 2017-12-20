США заявили о намерении доминировать в поставках энергоресурсов во всём мире

США поставили цель быть мировыми лидерами в области энергетики. Об этом намерении официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге для СМИ.

— Мы поставили нашей целью не просто энергетическую независимость, но и доминирование в области энергетики, — сказала Сандерс.

Ранее в Штатах, где ещё при Бараке Обаме сняли запрет на продажу энергоресурсов за рубеж, заявили, что собираются вести борьбу с "монополией РФ" в ряде регионов. Причём больше всего Белый дом хочет изменить ситуацию касательно стран ЕС.