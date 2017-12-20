Порошенко поблагодарил жителей Крыма и Донбасса за "веру в Украину"

Украинский президент Пётр Порошенко выразил благодарность жителям российского Крыма и неподконтрольного Киеву Донбасса за их "непоколебимую веру" в украинское государство. Об этом он написал на своём официальном сайте.

— Благодаря нашим усилиям и международной поддержке мы преодолеем все испытания, которые выпали на долю Украины в борьбе за свою независимость и территориальную целостность, — написал Порошенко, указав, что по прежнему считает Крым территорией Украины.

Отмечается, что заявление украинского президента приурочено к празднованию Международного дня прав человека, который состоялся 10 декабря.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что тема Крыма закрыта раз и навсегда, так как полуостров останется в составе РФ. Глава МИД отметил, что решение о присоединении в первую очередь было основано на свободном и демократическом волеизъявлении жителей Крыма.