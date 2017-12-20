"Не примем!" В Новосибирске в магазинах испугались новой 2000-рублёвой купюры

Продавцы в торговых точках отказывались рассчитывать покупателя с новыми банкнотами, принимая их то ли за фальшивку, то ли за иностранную валюту.

В Новосибирске продавцы магазинов с опаской и недоверием относятся к новой двухтысячной купюре. Об этом сообщает местное издание "НГС-новости".

Купюры номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение в Новосибирске лишь на прошлой неделе. В ходе эксперимента продавцам в торговых точках предлагалось расплатиться новой банкнотой. В итоге выяснилось, что отношение к ней у народа недоверчивое.

Так, в крупных магазинах, посовещавшись с администраторами, продавцы деньги всё-таки принимали, а в киосках девушка за прилавком отказалась даже смотреть на "иностранную валюту". "Мы их не примем!" — таков был ответ. Её коллега из торговой точки с канцелярскими товарами также была непреклонна, посоветовав обратиться с такими деньгами в банк и позвав на подмогу охрану. А вот кассир новосибирского метрополитена проявила спокойную реакцию, без проблем приняв двухтысячную банкноту.

Как отметили в Сибирском ГУ Банка России, в случае, когда у покупателя не хотят принимать купюру номиналом 200 и 2000 рублей, нужно обратиться к администратору. Когда и он не захочет разобраться в ситуации, люди могут пожаловаться в Роспотребнадзор или Банк России.

Ранее Лайф писал, что с 12 октября 2017 года в обращение в РФ поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для них выбирали с помощью голосования. На купюре номиналом 200 рублей изображены символы Севастополя, номиналом 2000 — мост на остров Русский и космодром Восточный. Также сообщается, что на банкнотах имеются элементы с повышенным рельефом для слабовидящих людей.