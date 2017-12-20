Илон Маск по ошибке рассекретил номер своего телефона

Все, кто дозвонился по номеру Илона Маска, могут прослушать запись автоответчика из игры God of War.

Инженер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск случайно рассекретил номер своего телефона во время переписки в "Твиттере". Об этом сообщает издание Business Insider.

Oops: Tesla's Elon Musk appears to accidentally tweet his personal cell phone number to his 16.7 million followers. The message looks like it was meant for Oculus CTO John Carmack. #TicTocNews (Note: reposted w/ correct title.) https://t.co/NbNnm2wL9i pic.twitter.com/1v7KvhFh0A — Anne Riley Moffat (@A_Riley17) 19 декабря 2017 г.

Отмечается, что во время диалога с техническим директором Oculus Джоном Кармаком Маск написал свой номер, чтобы тот ему перезвонил. Однако вскоре миллиардер быстро удалил твит, раскрывающий столь личную информацию.

Однако телеканал CNBC сообщил, что один из его журналистов всё же сумел дозвониться до Маска, но вместо инженера в трубке он услышал автоответчик с записью голоса автора игр God of War Дэвида Яффе. Подобную запись можно прослушать, когда игроки пытаются позвонить по номерам, спрятанным в игре.

— По милости богов, ты сделал это. Каким-то образом ты нашёл путь ко мне. Я поздравляю тебя и выражаю тебе моё почтение, — говорится в сообщении.

Неизвестно, было ли рассекречивание номера в "Твиттере" преднамеренной шуткой или же Маску пришлось таким образом "отбиваться" от возможной атаки его фанатов.