"Он кричал, что дом взорвёт". Очевидцы рассказали о ЧП в Ставрополе

Мужчина, который устроил взрыв в своей квартире в Ставрополе, угрожал сделать то же самое со всем домом. Об этом гражданскому журналисту Лайфа рассказали жильцы подъезда, в котором случилось ЧП.

— Страшно было, когда он стал кричать, что дом взорвёт, — сказал мужчина.

По его словам, взрыв был такой силы, что в квартире, где он прогремел, вылетела дверь.

Другой житель рассказал о том, что его машина была повреждена упавшими с высоты 10-го этажа осколками. По словам местного жителя, представители администрации обещали рассмотреть вопрос о компенсации материального ущерба.

Кто именно жил в этой квартире, жители дома не знают. Ранее сообщалось, что это был приезжий. Предположительно, он подорвал гранату. Затем он был ликвидирован.

Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.