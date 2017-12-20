Из-за взрыва в Ставрополе были эвакуированы 130 человек

Из многоэтажного дома в Ставрополе, где ранее произошел взрыв, были эвакуировали 130 человек. Как сообщила представитель городской администрации, никто из жильцов не пострадал.

— Из зоны происшествия были выведены около 130 человек, часть из них сейчас разъезжаются по родственникам, кто-то пока остается в здании лицея, — заявили местные власти.

Напомним, в одной из квартир жилого дома в Ставрополье прогремел взрыв. Подрывник, который по предварительным данным снимал в здании квартиру, заявил, что готов устроить еще один, однако правоохранительные органы успели ликвидировать злоумышленника.