В России на боевое дежурство приняты три новые РЛС "Воронеж"

Эти радиолокационные станции входят в систему предупреждения о ракетном нападении.

В Красноярском и Алтайском краях и в Оренбургской области встали на боевое дежурство три новые радиолокационные станции большой дальности "Воронеж". Об этом сообщил командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

— Да, впервые в истории Вооружённых сил Российской Федерации на боевое дежурство по радиолокационному контролю в установленных зонах ответственности заступили сразу три новейшие радиолокационные станции "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении, созданные по технологии высокой заводской готовности, — приводит его слова газета Министерства обороны РФ "Красная звезда".

Прежде эти станции находились в статусе опытно-боевого дежурства.

Радиолокационные станции обладают улучшенными характеристиками по сравнению со своими предшественниками "Днепр", "Дарьял" и "Волга". Они тратят меньше энергии, но при этом точность измерения у них выше. На обслуживание РЛС нужно меньше персонала.

Благодаря тому, что станция состоит из больших модулей, её можно собрать на новой площадке всего за один-полтора года, в то время как у предшественников этот срок составлял от пяти до девяти лет.