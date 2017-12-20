Учёные выявили связь фруктовых соков с серьёзной болезнью у детей

Как отмечают американские исследователи, употребление фруктозы и сахара в детском возрасте увеличивает риск возникновения астмы на 77%.

По данным специалистов Гарвардского университета, дети, регулярно употребляющие фруктовые соки с высоким содержанием сахара, склонны к заболеванию астмой чаще, чем другие. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Чтобы выяснить вредные свойства фруктового напитка, эксперты проанализировали рацион более 1000 матерей, а также истории болезней их детей. На основе полученной информации медики пришли к выводу, что дети, употребляющие фруктозу в большом количестве, на 77% больше подвержены риску возникновения астмы.

— Мы пока не знаем, как именно сахар и фруктоза приводят к астме. Можно предположить, что эти соединения провоцируют воспаления, которые могут влиять на развитие лёгких, — рассказали американские исследователи.

Также учёные выяснили, что астма напрямую связана с ожирением.