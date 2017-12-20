Возросло число туристов, погибших при крушении автобуса в Мексике

Как сообщили в Консульстве РФ в Мексике, граждан России среди погибших в этом крупном ДТП нет.

В Мексике число туристов, которые погибли в ДТП с автобусом, возросло до 15 человек. Об этом сообщает портал Sipse.

NEW: Video from scene of fatal bus crash in eastern Mexico; at least 12 killed pic.twitter.com/6nHICYc53c — Breaking911 (@Breaking911) 19 декабря 2017 г.

По предварительной информации, 11 человек скончались на месте, ещё четыре туриста умерли во время доставки их в медучреждения. Сообщается, что в списке погибших — граждане США, Италии, Швеции и Бразилии. Кроме того, в аварии получили ранения различной степени тяжести 18 человек.

Напомним, ДТП случилось, когда автобус перевозил туристов с круизного лайнера на экскурсию в Чакчобен. Ранее Лайф сообщал, что в аварии погибли 12 человек.