Возросло число туристов, погибших при крушении автобуса в Мексике

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Возросло число туристов, погибших при крушении автобуса в Мексике

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Как сообщили в Консульстве РФ в Мексике, граждан России среди погибших в этом крупном ДТП нет.

В Мексике число туристов, которые погибли в ДТП с автобусом, возросло до 15 человек. Об этом сообщает портал Sipse.

По предварительной информации, 11 человек скончались на месте, ещё четыре туриста умерли во время доставки их в медучреждения. Сообщается, что в списке погибших — граждане США, Италии, Швеции и Бразилии. Кроме того, в аварии получили ранения различной степени тяжести 18 человек.

Напомним, ДТП случилось, когда автобус перевозил туристов с круизного лайнера на экскурсию в Чакчобен. Ранее Лайф сообщал, что в аварии погибли 12 человек.

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