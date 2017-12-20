СМИ: Следствие по крушению Ту-154 в Чёрном море продлят

Источник агентства не исключает, что это будет сделано не в последний раз из-за сложных экспертиз.

Ещё на несколько месяцев может быть продлено расследование дела по крушению самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Чёрном море в районе Сочи. Об этом сообщил РИА "Новости" информированный источник.

— Следствие по уголовному делу о катастрофе Ту-154 в районе Сочи, возбуждённое 25 декабря 2016 года, планируется продлить ещё на несколько месяцев, — сказал он.

Источник объяснил это тем, что нужно провести дополнительные следственные действия и собрать исчерпывающие доказательства. Не исключено, что это будет не последним продлением. Проводится сложная экспертиза.

Напомним, Ту-154 упал в море, когда вылетел из аэропорта Адлер в Сирию 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека. Это восемь членов экипажа и 84 пассажира. В воздушном судне находились в том числе 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Все погибли.

Среди возможных причин трагедии — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования, техническая неисправность.