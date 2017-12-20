В США 5-летний ребёнок заявил в полицию о плане Гринча украсть Рождество

Стражам порядка пришлось выехать на "место происшествия" и уверить мальчика, что никакой мультгерой не помешает празднику.

Пятилетний житель Миссисипи, увлёкшись просмотром фильмов, в числе которых был и "Гринч — похититель Рождества", набрал номер экстренной службы и сообщил полицейским о планах Гринча украсть праздник. Об этом сообщает Daily Mail

Юный американец сказал, что до прибытия экстренных служб будет удерживать злодея дома. В итоге полиция на самом деле проведала ребёнка, мать которого призналась, что не поверила звонку сына на номер 911. Стражи порядка рассказали неравнодушному мальчику, что защитят от Гринча Рождество, поэтому можно не волноваться.

Напомним, Гринч является героем известного фильма "Гринч — похититель Рождества", который по версии журнала Forbes вошёл в список 25 самых популярных в США рождественских кинокартин о Рождестве. По сценарию герой фильма чувствовал себя плохо во время праздников и однажды решил украсть у горожан их любимое Рождество.