Мадуро рассказал о нападении террористов на воинскую часть

В Венесуэле в штате Миранда вооружённые террористы напали на воинскую часть. Об этом заявил глава страны Николас Мадуро.
— Они унесли несколько автоматических винтовок и сказали, что будут атаковать, — приводят его слова местные СМИ.
Мадуро потребовал жёстких мер от военных и нулевой терпимости к тем, кто угрожает миру.
В то же время данных о пострадавших или погибших нет. Ответственность за нападение взял на себя мятежный офицер Оскар Перес. Он даже опубликовал в своём микроблоге в сети Twitter видео захвата казармы.
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