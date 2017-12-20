Мадуро рассказал о нападении террористов на воинскую часть

Мятежный офицер взял на себя ответственность за нападение и даже обнародовал видео захвата.

В Венесуэле в штате Миранда вооружённые террористы напали на воинскую часть. Об этом заявил глава страны Николас Мадуро.

— Они унесли несколько автоматических винтовок и сказали, что будут атаковать, — приводят его слова местные СМИ.

Мадуро потребовал жёстких мер от военных и нулевой терпимости к тем, кто угрожает миру.

В то же время данных о пострадавших или погибших нет. Ответственность за нападение взял на себя мятежный офицер Оскар Перес. Он даже опубликовал в своём микроблоге в сети Twitter видео захвата казармы.