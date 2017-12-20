Актриса Ева Лонгория впервые забеременела в 42 года

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Актриса Ева Лонгория впервые забеременела в 42 года

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Актриса Ева Лонгория. Фото: © REUTERS

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория впервые готовится стать матерью в 42 года. Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания Ева и её супруг Хосе Антонио Бастон ожидают мальчика. Пара поженилась в прошлом году. До этого актриса была дважды замужем, однако от предыдущих отношений детей у Евы не было. У Бастона четверо детей от предыдущего брака с мексиканской актрисой Наталией Эсперон.

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