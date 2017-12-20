Актриса Ева Лонгория впервые забеременела в 42 года

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория впервые готовится стать матерью в 42 года. Об этом сообщает портал TMZ.
Eva Longoria Pregnant with Baby Boy https://t.co/STyzRvK8Hq— TMZ (@TMZ) 20 декабря 2017 г.
По данным издания Ева и её супруг Хосе Антонио Бастон ожидают мальчика. Пара поженилась в прошлом году. До этого актриса была дважды замужем, однако от предыдущих отношений детей у Евы не было. У Бастона четверо детей от предыдущего брака с мексиканской актрисой Наталией Эсперон.
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