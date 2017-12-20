На Камчатке неизвестные "заминировали" больницы и СИЗО

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На Камчатке неизвестные "заминировали" больницы и СИЗО

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В Петропавловске-Камчатском неизвестные сообщили о якобы заложенных бомбах в нескольких зданиях, в том числе в двух больницах и СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления Федеральной службы безопасности.

Как отмечается, злоумышленники позвонили в правоохранительные органы. Они "заложили бомбы" в горбольнице № 1, больнице водников, в СИЗО, торговом центре "Пирамида" и в офисном центре на Ленинградской, 35.

Проводится эвакуация работников и посетителей. Специалисты обследуют помещения, чтобы убедиться в отсутствии взрывчатки.

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