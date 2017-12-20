Стали известны причины массовой гибели дельфинов на Кубани

В качестве наиболее вероятных причин этого называются вирусная инфекция и паразиты.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский рассказал на пресс-конференции, что гибель на Кубани почти 200 дельфинов была связана с вирусной инфекцией и паразитами.

Напомним, на Черноморском побережье с марта по июль текущего года были обнаружены почти 200 трупов этих морских млекопитающих. После чего в качестве версий гибели дельфинов рассматривались такие, как загрязнение акватории Черного моря и запутывание их в рыболовных сетях. Однако прокурор заверил, что слухи так и остались слухами.

— Конкретную причину гибели установить не представилось возможным. Наиболее вероятными причинами являются вирусная инфекция, обусловленная отёком лёгких, а также наличие паразитов в организме дельфинов, — резюмировал Табельский.

Также он отметил, что доводы следствия относительно гибели дельфинов подтверждаются учёными по результатам вскрытия пяти особей млекопитающих.