Роспотребнадзор предупредил о вспышке опасного инфекционного заболевания в США

Ведомство призывает россиян учитывать эту информацию при планировании поездок в Америку.

В семнадцати штатах США зафиксирована вспышка кампилобактериоза — острого инфекционного заболевания. Об этом предупредил Роспотребнадзор со ссылкой на данные американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC). На 13 декабря зафиксировано 97 случаев заболевания, 22 человека попали в больницу.

— Лабораторные и эпидемиологические данные свидетельствуют, что за неделю до заболевания 98% пациентов имели контакт со щенками, которые продаются через сеть магазинов Petland, — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что выявлена высокая идентичность бактерий возбудителей. Это доказывает, что источником заболевания стали щенки.

— Выделенный у больных лиц штамм возбудителя обладает высокой устойчивостью к нескольким антибиотикам, обычно назначаемым в первую очередь при лечении кампилобактериоза (азитромицин, ципрофлоксацин, клиндомицин, эритромицин, тетрациклин и другие), — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ведомство обратило на это внимание россиян и призвало учитывать такую информацию при планировании поездок.

Заражение кампилобактериозом приводит к синдрому общей интоксикации, поражению желудочно-кишечного тракта.