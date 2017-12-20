Россия испытает новый спутник-разведчик в 2018 году

В корпорации "Роскосмос" разработали экспериментальный спутник-разведчик для контроля земной поверхности. Об этом со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщают "Известия".
Отмечается, что испытывать аппарат планируют уже в начале следующего года. Спутник-шпион, в отличие от уже существующих аппаратов такого же назначения, будет весить в несколько раз меньше и отличаться компактностью.
Благодаря созданному в интересах Минобороны спутнику российские военные получат возможность развернуть спутниковый флот, который будет контролировать всю планету за счёт всего нескольких пусков ракет.
По данным издания, экспериментальный спутник-разведчик запустят с космодрома Плесецк при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1в".
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