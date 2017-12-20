Российские сейсмологи предупредили о сильном землетрясении на Курилах

По данным исследователей, магнитуда ожидаемого землетрясения может составить 8,8.

Российские специалисты подтвердили риск возникновения мощного землетрясения в Японии и на Курильских островах, которое может произойти в ближайшие 30 лет, как ранее спрогнозировали их японские коллеги. Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

Согласно расчётам, сильнейшая сейсмическая активность магнитудой около 9 может быть зафиксирована в районе северного острова Хоккайдо и островов Итуруп и Шикотан Курильской гряды. Прогноз японцев выстроен на статистике, согласно которой мощные землетрясения происходят в этих районах раз в 350 лет. Однако подчёркивается, что с момента последнего прошло уже более 400 лет.

— Мы живём в сейсмоопасном регионе, поэтому вероятность землетрясения, тем более на такой большой срок, как 30 лет, очень высока. Японцы просто лишний раз напомнили нам об этом, — заявила специалист сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семеня.

Российские специалисты отмечают, что не уверены в точной магнитуде предполагаемого землетрясения, однако заявляют, что любой прогноз относительно сейсмической активности необходимо выстраивать предельно аккуратно. Также они заверили, что в случае возникновения угрозы землетрясения или цунами МЧС оперативно оповестит население.