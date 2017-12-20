Три человека сгорели в квартире в Комсомольске-на-Амуре

Следователи работают в квартире в Комсомольске-на-Амуре, где во время пожара погибло три человека — двое мужчин и женщина. Как сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю, о возгорании первой узнала мать одного из погибших.

— Женщина открыла входную дверь, в подъезд повалил густой дым. Она вызвала пожарных. Прибывший караул потушил возгорание, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчины и женщина отравились продуктами горения. Их источником могла быть включённая портативная электроплитка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Выясняется причина смерти людей и возникновения пожара.