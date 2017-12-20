Тиллерсон не знает о планах ВС США перенести совместные с Южной Кореей учения

По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, он не знает о планах военных армии США поменять график совместных с Южной Кореей учений во время проведения в Пхёнчхане Зимних Олимпийских игр. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Оттаве.

— Мне неизвестно о каких-либо планах останавливать давно утверждённые и запланированные регулярные военные учения с нашими партнёрами в Южной Корее или в Японии, — рассказал госсекретарь США.

Как ранее стало известно, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил американским властям перенести военные учения, чтобы снизить напряжённую обстановку перед предстоящими Олимпийскими играми.