Россияне пристрастились к нелегальным сигаретам из Сербии и ОАЭ

Всего на третий квартал 2017 года нелегальный табачный рынок РФ насчитывает порядка 12 миллиардов сигарет.

В последние годы выросла доля нелегально продающихся в России сигарет. В РФ поступает продукция даже из таких стран, как Сербия и ОАЭ. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, которое проводилось по заказу крупнейших табачных компаний.

Стоит отметить, что при анализе рынка в июне-июле текущего года изучались пустые сигаретные пачки, которые собирали в 89 как крупных, так и малых российских городах. В итоге исследования показали, если в третьем квартале 2016 года доля нелегального табака в РФ выросла до 2,45%, то по итогам июля-сентября 2017-го — уже до 4,5%. В этот показатель входит несколько пунктов: нелегально ввезённая в РФ продукция, контрафакт и сигареты для продажи в duty free.

Всего на третий квартал 2017 года нелегальный табачный рынок РФ насчитывает порядка 12 миллиардов сигарет, а основные поставщики —Белоруссия (1,89% рынка), Киргизия (0,46%) и Казахстан (0,21%). Впрочем, осваиваются в РФ и довольно экзотичные марки. Так, продажа продукции сербского производителя Monus (сигареты Fast) к концу 2017 года выросла до 0,29% с 0,1%. Также в России встречаются болгарские (производитель Bulgartabac, 0,72% нелегального рынка), греческие (Sekap, 0,2%) и даже сигареты из Объединённых Арабских Эмиратов (Gulbahar Tobacco International, 0,62%).

По мнению экспертов, изменить эту ситуацию в РФ может сближение ставок акцизов на табачные изделия в странах ЕАЭС и введение в России чёткого механизма ценового отсечения нелегального табака с рынка.