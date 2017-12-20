СМИ назвали одну из возможных причин железнодорожной аварии в США

Американские власти расследуют причины схода пассажирского поезда с рельсов из-за предполагаемого вмешательства стажёра в работу машиниста.

Одной из причин, по которой пассажирский поезд Amtrak сошёл с рельсов на автостраду в американском штате Вашингтон, могло стать отвлечение внимания машиниста стажёром. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ранее представители Американского национального управления по безопасности на транспорте подтвердили информацию, что в кабине машиниста действительно находился стажёр-проводник. Однако специалисты пытаются выяснить, каким образом в кабину попал человек, проходящий обучение по другой специальности. Отмечается, что и машинист и стажёр в результате аварии выжили, но госпитализированы с травмами.

Напомним, катастрофа произошла 18 декабря в американском штате Вашингтон. Поезд сошёл с рельсов из-за превышения допустимой скорости в три раза. В результате трагедии погибло как минимум шесть человек, ещё 72 госпитализировано. Около 10 пострадавших находятся в критическом состоянии.